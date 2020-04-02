Вместо парада можно купить 200 аппаратов ИВЛ 8 2.04.2020, 13:50

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Фото: AFP

Как власти могли бы помочь белорусам пережить пандемию.

Минздрав открыл благотворительный счет для сбора пожертвований. Но якобы не потому, что медикам денег не хватает — а потому, что многие белорусы постоянно спрашивали, чем можно помочь и куда перечислить деньги. Тем временем в Беларуси продолжают придумывать новые программы по «закапыванию» средств — не очень обязательные идеи с совсем необязательными тратами. Журналисты подсчитали, как можно было бы помочь медицине, если бы бюджетом распоряжались не простые чиновники, а те, кто сильно переживает из-за правдивости информации от Минздрава, пишет the-village.me.

Минздрав перестал говорить прямо, сколько сейчас в Беларуси заболевших, — журналистам и читателям приходится самим считать в столбик. Мало того: последнее время уверения Минздрава о состоянии больных и вирусной ситуации в стране все меньше принимают на веру. Свежий случай: в пятницу Минздрав утверждал, что в стране нет больных коронавирусом, которым бы требовался аппарат искусственной вентиляции легких. В то же время жена витебского актера Виктора Дашкевича утверждала, что он уже три дня лежит в клинике с аппаратом ИВЛ. В ночь на 31 марта актер скончался. А во вторник Минздрав вообще перестал сообщать, сколько в Беларуси заболевших.

Так может, в Беларуси все плохо не только с официальной информацией, но и с медицинскими препаратами, масками, бинтами и самими аппаратами ИВЛ? По крайней мере, витебская медсестра утверждает, что одну маску они носят всю неделю, потому что сменных нет. Возможно, стоило бы на время отказаться от некоторых мероприятий и сэкономленные деньги потратить на врачей. Тем более что кое-что из запланированного сильно смахивает на пир во время чумы.

Вместо флагштока — 20 тысяч экспресс-тестов

В конце февраля газета «Гомельская праўда» сообщила, что в центре Гомеля поставят 60-метровый флагшток. Он будет всего на 10 метров ниже, чем аналогичный в Минске на площади Государственного Флага. А на портале госзакупок появился и тендер на благоустройство площади Ленина с установкой флагштока. На первый пусковой комплекс задумали потратить 1.459.797 рублей. Еще в 30 тысяч рублей оценили проектно-изыскательские работы на возможность установки флагштока.

ВОЗ не рекомендует использовать экспресс-тесты на определение коронавируса, но многим белорусам было бы спокойнее, будь у них возможность самим пройти тестирование. Одно дело, если врачи говорят, что у тебя просто пневмония, коронавируса нет. И другое дело, если это оказывается не просто пневмония. Экспресс-тесты на коронавирус продаются и в Беларуси, цена одной упаковки — 72 рубля. И даже если покупать по такой розничной цене у «продавана», который называет себя «официальной резиденцией витаминов», то за общую стоимость одного гомельского флагштока можно купить 20.691 экспресс-тест на коронавирус. Много ли это? По состоянию на 1 апреля в стране провели 32 тысячи тестов на коронавирус (не экспресс-тестов). А значит, что еще две трети от этого белорусов могли бы получить ответ чуть более определенный, чем туманные пресс-релизы Минздрава. Кстати, тендер на благоустройство площади и установку флагштока признали несостоявшимся.

Вместо парада — 200 аппаратов ИВЛ

В Беларуси из-за коронавируса могут перенести выборы, но только не Парад Победы. При этом стоимость проведения парада на 9 мая — информация засекреченная. Минобороны никогда не озвучивает сумму, потраченную на парад, говорит лишь, что расходы — в рамках ежегодно выделяемых средств. В 2017 году журналисты попытались прикинуть, сколько денег ушло тогда на парад 3 июля — и у них по очень грубым прикидкам вышло 2,38 миллиона долларов. В этом году парад будет чуть менее массовым: наземных боевых машин — всего 185 единиц (было 220), число военнослужащих — 3 тысячи (было 4 тысячи). Можно предположить, что в этом году на парад потратят около 2 миллионов долларов.

Сколько стоит аппарат искусственной вентиляции легких? Это примерно такой же вопрос, как «сколько стоит автомобиль?» Есть портативные ручные приборы, которые помещаются в сумку и могут использоваться в полевых условиях, — они стоят от 60 до 120 долларов. Есть портативные, но электронные, — их используют для транспортировки больных в реанимобилях; такие стоят от 2 до 4,5 тысячи долларов. Есть стационарные — для больниц, тут разбежка в ценах еще больше: от 10 до 25 и даже 50 тысяч долларов. Аппараты ИВЛ делают и в Беларуси — компании «Респект-Плюс» и «Интеграл». В стране, по данным Минздрава (если им можно верить), более 2 тысяч аппаратов ИВЛ. Но ведь лишними они никогда не будут. И если даже покупать одни из самых дорогих решений, то за стоимость парада можно было бы купить еще 40 штук, а более дешевых (но все еще стационарных клинических) — 200 штук.

Вместо фуражек для парада — 314 тысяч медицинских масок

Одна и статей расхода на военный парад — приобретение обмундирования. Конечно, военные вот так вот прямо вам не скажут: сейчас мы потратим на белые рубашки столько-то тысяч рублей. Лишь по косвенным признакам можно предположить, что вот это и вот это — наверняка с парадом связано. Так, Министерство обороны собиралось закупить фуражки. Общим числом 56 тысяч штук. Причем 5.600 из них надо было поставить в краткие сроки: с 20 апреля по 5 мая. Вполне возможно, что как раз для парада, тем более что в прежние годы тоже проводились подобные закупки и как раз накануне парада. На эти майские фуражки собирались потратить в общей сложности 62.800 рублей (в среднем по 11 рублей на штуку). По каким-то причинам аукцион признан несостоявшимся.

Чиновники от медицины и легкой промышленности уверяют, что с медицинскими масками в стране проблем нет и что они есть во всех аптеках. Но чтобы успокоить общественность, «Беллегпром» решил перевести некоторые предприятия на пошив масок — теперь 15 фабрик будут выдавать в сумме 550 тысяч масок ежедневно. Тем не менее, сами медики жалуются, что с масками у них напряженка, а в аптеках цены взвинтили до 1,2 — 1,5 рубля за штуку. Впрочем, кое-где цены указаны значительно ниже: сайты-агрегаторы сообщают, что в регионах маски продают по 18 — 23 копейки за штуку. Даже если принять розничную цену в 20 копеек за оптовую, то получится, что за стоимость фуражек можно было бы купить 314 тысяч масок для врачей и медсестер. А то Лукашенко жалуется, что врачи заражаются коронавирусом вместо того, чтобы лечить его.

Вместо «Славянского базара» — 2 миллиона литров антисептика

В Беларуси, несмотря на рекомендации Минздрава и Минкульта, решили не отменять многие массовые мероприятия. Продолжается чемпионат по футболу, про парад мы уже говорили. А еще Беларусь не отказывается от проведения «Славянского базара» в июле. И уже известно, сколько на него хотят потратить. По свежим данным, бюджет составляет 6,34 миллиона рублей (по официальному курсу на день объявления это было 2,46 миллиона долларов), причем организаторы хотят выйти на окупаемость в 88–90%.

Точно так же, как в Беларуси нет проблем с медицинскими масками, нет проблем и с антисептиком, уверяют чиновники. В переводе это значит, что или покупаете задорого (11 рублей за 100-граммовый бутылок белорусского антисептика «Кит», где основной обеззараживающий компонент — изопропиловый спирт — даже не на первом месте), или бегаете по аптекам в поисках неразобранных остатков. Аптечные агрегаторы сообщают, что антисептический 70–процентный этанол в баночках по 100 мл продается за пределами Минска в среднем по рублю, а литровые бутыли — по 3,25 рубля. Получается, что за бюджет «Славянского базара» со всеми его гала-концертами, васильками и традиционной песней Леонтьева «Это ярмарки краски, разноцветные пляски…» даже по розничной цене можно было бы купить 1,951 миллиона литров антисептического спирта. Типичная железнодорожная цистерна для перевозки спирта имеет объем 85,5 кубометра — или 85.500 литров. Значит, получилось бы 23 вагона антисептика.

Вместо стадиона — 3 инфекционных больницы

Прямо сейчас в парке имени 50–летия Великого Октября в Минске вырубают деревья и расчищают площадку под грандиозное строительство: рядом со стадионом «Трактор» дружественные нам китайцы строят новый Национальный футбольный стадион. А возле станции метро «Молодежная» на месте снесенной типографии — плавательный бассейн. Пару лет назад, когда только шли переговоры о строительстве, бюджет этих двух объектов оценивался в 180 миллионов долларов. Но сейчас Лукашенко говорит, что китайцы зарезервировали 235 миллионов долларов. Огромные деньги, можно 100 военных парадов провести.

Но, возможно, лучше было бы вложить эти деньги не в спортивные объекты (тем более что сам Лукашенко признал: «Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать мы разучились»), а в медицинские. Со всех концов страны поступают противоречивые сведения о том, что творится в больницах. Отменяются плановые операции, обычных больных выселяют или уплотняют, потому что привозят все новых с «неподтвержденной пневмонией». Тем временем в Минске всего одна инфекционная больница, построенная еще в 1913 году, ее мощность всего 230 коек. Видимо, настолько все хорошо, что во дворе больницы поставили палатки. Может, стоило бы построить в столице новую инфекционку? Например, новый десятиэтажный корпус минского городского клинического онкологического диспансера со всем оборудованием стоит 75 миллионов долларов. А строительство Лукашенковской клиники, в которую сам Лукашенко так и не сходил ни разу, потянуло примерно на 100 миллионов евро. Выходит, что вместо стадиона с бассейном (напомним, в Минске есть стадион «Динамо», который только недавно открылся после колоссальной реконструкции, и огромный водный комбинат «Олимпийский») можно было построить по крайней мере 3 многоэтажных больницы со всем оборудованием.