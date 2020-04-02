Коронавирус в Испании: почти 1000 умерших за сутки
- 2.04.2020, 14:04
Общее число жертв — более 10 000.
В Испании количество умерших от коронавируса превысило 10 тысяч, в течение суток умерли 950 человек - максимум с начала эпидемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании.
По состоянию на 2 апреля в Испании зарегистрировали 10 003 смерти от коронавируса.
Количество зараженных возросло до 110 238 - это на 8102 больше, чем накануне. Стоит отметить, что днем ранее рост составлял 7719 случаев.
Госпитализированы пока 54 113 человек. Более 6000 находятся в реанимации.
Также с начала эпидемии вылечились 26 743 человека.
Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.