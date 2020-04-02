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Коронавирус в Испании: почти 1000 умерших за сутки

  • 2.04.2020, 14:04
Коронавирус в Испании: почти 1000 умерших за сутки
Фото: Getty Images

Общее число жертв — более 10 000.

В Испании количество умерших от коронавируса превысило 10 тысяч, в течение суток умерли 950 человек - максимум с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании.

По состоянию на 2 апреля в Испании зарегистрировали 10 003 смерти от коронавируса.

Количество зараженных возросло до 110 238 - это на 8102 больше, чем накануне. Стоит отметить, что днем ранее рост составлял 7719 случаев.

Госпитализированы пока 54 113 человек. Более 6000 находятся в реанимации.

Также с начала эпидемии вылечились 26 743 человека.

Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.


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