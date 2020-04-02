Крик души из Витебска: Только при пневмонии проводят тест на коронавирус 3 2.04.2020, 14:22

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Беларуси срочно нужен жесткий карантин.

Анастасия Дамианова, жительница Таллина, которая долгое время находится в Витебске, у своей школьной подруги, рассказала телеграмм-каналу "Баста" о ситуации в белорусском областном центре:

- Мне бы хотелось написать про то, как мы тут весело сидим в самоизоляции и выложить сто пятьдесят идей, как интересно жить детям и взрослым. Еще бы, ведь я сейчас в Беларуси, в Витебске, остановилась у своей классной подруги Кати, и теперь мы живем компанией из трех взрослых и шести детей, все из которых не ходят в школу и в сад в принципе. И да, скучать не приходится, это правда.

Но я не об этом. Мы болеем. У меня почти неделю температура, одышка, кашель и общее состояние "нестояния", и в нашем доме кашляют с разной степенью интенсивности 8 человек из 9, так что нет сомнения, что это какая-то очень заразная штука. Коронавирус или нет, узнать невозможно, так как анализ возможно получить только в случае тяжелой пневмонии. Мне казалось, что мне очень плохо с этой одышкой, и я отправилась на поиски медицинской помощи, и оказалось, что меня могут разместить в кожно-венерологическом диспансере (такое маленькое ветхое здание в конце Гагарина). Это правда, что теперь все больницы Витебска переделаны "под пневмонии". Ну, то есть, как переделаны… Просто врачи туда направлены, без костюмов и с минимальными средствами защиты. Конечно, там нет ни отдельных боксов, ни аппаратов, ни кислорода, ни реанимации. Больным полагаются самодельные марлевые повязки, и явно не идет речи о том, чтобы менять их каждые два часа, это же просто невозможно. В общем, я написала отказ, и хочу всем сказать, что уже однозначно наступила та ситуация, когда никто не будет перестраховываться, в больницу нужно идти только под угрозой прямой смерти, иначе риски пребывания в этих условиях абсолютно не оправданы.

Врачи сами в тяжелом состоянии. Никто о них не заботится, не берет у них анализы, только если они сами настаивают, так как "гарантированно был контакт". Но они с горечью отмечают, что пневмония - не симтом коронавируса, а его последствие, и порой вируса уже нет в организме к моменту сдачи анализа, хотя для врача вся картина очевидна. Да и вы же видели, наверное, новый указ, по которому и положительный результат на коронавирус не освободит их от обязанности продолжить работу. Им страшно, они не хотят идти домой, и пытаются снять жилье, чтобы не заразить близких, кто-то спит в машине - это все реальная жизнь самых значимых людей нашего города.

Если вы все еще сомневаетесь и не верите "слухам", то хочу очень громко сказать - нет, не сомневайтесь, верьте, в больницах правда беда, и помочь смогут не всем. Берегите, берегите себя и родных.

Мне повезло быть сейчас частью Эстонии, и там с людьми обо всем говорят максимально просто, честно и без канцеляризмов. Там ввели уже больше двух недель назад строжайший карантин, не то что школы и торговые центры закрыты, а даже детские и собачьи площадки летнтой замотали.

И даже это сейчас не помогает, люди продолжают заболевать и заражать друг друга, не хватает персонала и все прочее, несмотря на то, что приняты были ну просто все возможные меры перестраховки. Что уж говорить, когда мер не было никаких...

Мы в Витебске находимся довольно давно, и уже больше месяца сидим в самоизоляции. Ну, так мне казалось. Мы избегали общественного транспорта, магазинов и аптек, не находились ни в каких очередях и коллективах. Обрабатывали руки и вещи антисептиком постоянно, перестирывали верхнюю одежду после походов в общественное место. Но и это нас не уберегло. Где-то как-то занесло, где-то не закрылись, не отмылись. Так что да, только один вариант: сидим дома. И никаких "Ну вот я же сейчас быстренько, я же шарфом закутаюсь" - нет, вот прямо сейчас это честно вопрос жизни и смерти, это не преувеличение. Через несколько месяцев это наверняка все станет уже решаемым, но вот прямо сейчас - срочно, срочно на карантин, жесткий!

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