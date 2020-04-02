Еврокомиссия предложила направить 100 миллиардов евро для поддержки бизнеса
- 2.04.2020, 15:15
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Также регулятор хочет увеличить денежные субсидии фермерам.
Еврокомиссия намерена привлечь 100 млрд евро под гарантии государств Евросоюза для финансирования краткосрочной схемы защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса, пишет korrespondent.net со ссылкой на Dow Jones.
Кроме того, регулятор предлагает увеличить денежные субсидии фермерам наряду с мерами поддержки других отраслей экономики.
Еврокомиссия намерена обнародовать пакет своих предложений в четверг, 2 апреля.
Ранее стало известно, что в Еврокомиссии разработали программу защиты бизнеса на период пандемии. Концепция сокращенного рабочего дня поможет Европе перезапустить экономический двигатель сразу после окончания карантина.