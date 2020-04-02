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Народный карантин
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Еврокомиссия предложила направить 100 миллиардов евро для поддержки бизнеса

  • 2.04.2020, 15:15
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Еврокомиссия предложила направить 100 миллиардов евро для поддержки бизнеса

Также регулятор хочет увеличить денежные субсидии фермерам.

Еврокомиссия намерена привлечь 100 млрд евро под гарантии государств Евросоюза для финансирования краткосрочной схемы защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса, пишет korrespondent.net со ссылкой на Dow Jones.

Кроме того, регулятор предлагает увеличить денежные субсидии фермерам наряду с мерами поддержки других отраслей экономики.

Еврокомиссия намерена обнародовать пакет своих предложений в четверг, 2 апреля.

Ранее стало известно, что в Еврокомиссии разработали программу защиты бизнеса на период пандемии. Концепция сокращенного рабочего дня поможет Европе перезапустить экономический двигатель сразу после окончания карантина.


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