Еврокомиссия предложила направить 100 миллиардов евро для поддержки бизнеса 2.04.2020, 15:15

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Также регулятор хочет увеличить денежные субсидии фермерам.

Еврокомиссия намерена привлечь 100 млрд евро под гарантии государств Евросоюза для финансирования краткосрочной схемы защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса, пишет korrespondent.net со ссылкой на Dow Jones.

Кроме того, регулятор предлагает увеличить денежные субсидии фермерам наряду с мерами поддержки других отраслей экономики.

Еврокомиссия намерена обнародовать пакет своих предложений в четверг, 2 апреля.

Ранее стало известно, что в Еврокомиссии разработали программу защиты бизнеса на период пандемии. Концепция сокращенного рабочего дня поможет Европе перезапустить экономический двигатель сразу после окончания карантина.