Что известно о заражении коронавирусом в Брестской области 4 2.04.2020, 15:30

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Случай заражения был зафиксирован в Столинском районе.

Вчера стало известно о случае коронавируса в Брестской области. Сегодня это официально подтвердили. Пациент с положительным анализом был зарегистрирован в Столинском районе. Местное издание сообщает, что 31 марта двух жителей района доставили в инфекционное отделение больницы Брестской области. Они контактировали с женщиной, приехавшей из другой области. Жительницы района отказывались ехать в больницу по своей воле, их пришлось госпитализировать с помощью милиции, пишет onliner.by.

В Столинском районе рассказали, что обе пожилые женщины, которых забрали 31 марта, проживают в деревне Толмачево. К одной из них из Гомельской области приехал сын со своей женой. Она и оказалась носительницей коронавируса. Ее с мужем забрали в гомельскую больницу.

— Дети приезжали к старенькой бабушке в гости проведать. Она никуда не ходит, сидит дома. Приезжали, уехали, а пожилых женщин потом забрали, — рассказали нам.

Заодно мужчина решил проведать свою пожилую родственницу, которая живет в другом конце деревни.

Во вторник вечером обеих женщин забрали в больницу. Одна из бабушек очень не хотела никуда ехать, испугалась — пришлось подключать милицию.