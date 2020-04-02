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Народный карантин
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Мидас наоборот

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  • 2.04.2020, 15:38
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Мидас наоборот

Спасибо деду Вове!

В России «борьба» с коронавирусом превратилось в череду курьезов.

Об этом пишет телеграмм-канал «Серпом По»:

«Отчасти потому, что почти половина масок в РФ - это импорт из КНР (55%) и США (32%). А им самим не хватает. Поэтому Путин и продал Штатам целый самолет масок.

Но россиянам не стоит переживать: черно-оранжевой ленточкой точно обеспечат. Ежегодно к 9 мая РФ закупает ее в Китае десятками тонн, еще везут из Турции. Вряд ли китайцы откажутся продать. От коронавируса она их не убережет, в отличие от россиян.

Но если серьезно, Путин и тут оказался царем Мидасом наоборот. К чему ни притрагивался, все превратилось в дерьмо.

Это касается и исторического символа воинской доблести -

георгиевской ленты (Ордена Святого Георгия в Русской императорской армии и в Белой гвардии). А с 1942-43 г. знака отличия гвардейских частей и наградной системы СССР (с 1992 - России).

При Путине элитарная гвардейская лента с 2005-го стала эрзацем символа Победы, образчиком массовой пошлости и безвкусицы. А с 2014-го - агрессии, вероломства, лжи, оккупации. Меткой «ватников», «колорадов», террористов. Век не отмыть.

Спасибо деду Вове!»


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