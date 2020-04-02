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NASA набирает в астронавты людей с улиц

  • 2.04.2020, 16:48
NASA набирает в астронавты людей с улиц

На призывоткликнулось 12 тысяч потенциальных покорителей космоса.

Стать астронавтом – по-прежнему является довольно амбициозной мечтой для многих. Но теперь она стала вполне реальной для тех, кто искренне желает отправиться "к звездам". NASA публично объявило, что любой желающий может стать астронавтом – в четырех штатах США на призыв откликнулось 12 тысяч человек, пишет segodnya.ua.

Американское космическое агентство заявило, что ищет не "кого попало", а людей с определенным опытом. Если у желающего стать астронавтом есть степень магистра в области науки, технологий, инженерии или математики, он может получить преимущество перед всеми остальными.

Наиболее перспективных кандидатов пригласят в Космический центр Джонсона в Хьюстоне для личного собеседования и прохождения медкомиссии, прежде чем перейти к следующему этапу процесса отбора.

Администратор NASA Джим Бриденстайн заявил, что недавно они вступили в новую эру освоения космоса с помощью программы Artemis, которая подразумевает возвращение человека на Луну и строительство там постоянно действующей базы. В агентстве очень рады, что многие американцы подали заявку на вступление в ряды первой лунной экспедиции.

"Следующий класс астронавтов поколения Artemis поможет нам лучше исследовать Луну, чем когда-либо прежде. В дальнейшем проект приведет нас на Марс", – добавил Бриденстайн.

NASA открыло период подачи заявок 2 марта и приняло окончательные заявки только вчера. По данным агентства, они получили второе по величине количество заявок. Предыдущий набор состоялся в январе, когда откликнулось 18,3 тысячи желающих. Одна из причин меньшего количества желающих связана с возросшими требованиями NASA. На этот раз кандидаты должны были иметь по крайней мере степень магистра в области STEM (науки, технологий, инжиниринга и математики). Более того, окно приложений было сокращено на целый месяц.

NASA заявило, что следующий раунд для набора кандидатов в астронавты состоится летом 2021 года.


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