Андрей Курейчик: Белорусские власти провоцируют панику среди населения 2.04.2020, 17:15

2,041

Андрей Курейчик

Почему лидеры западных стран каждый день отчитываются по статистике заболеваний?

Известный белорусский режиссер Андрей Курейчик в своем Youtube-блоге сравнил меры борьбы с коронавирусом западных и белорусских властей:

- Плохие новости, белорусская власть решила вызвать глобальную панику среди белорусского населения. Делает она это очень простым образом — скрывает количество заразившихся, умерших и лечащихся от коронавируса. Все государственные службы направлены на то, чтобы скрыть реальное положение вещей. От главы КГБ — до Лукашенко и Минздрава. Cокрытие информации является очень опасным. Почему другие страны — США, Испания, Италия — где, казалось бы, количество заболеваний постоянно растет ежедневно, сообщают статистику. Трамп ежедневно проводит брифинг и со всей своей командой рассказывает о каждой циферке.

Почему они не считают это постыдным и считают, что это не вызовет панику, а белорусское руководство считает, что людям ничего не нужно знать. Очень просто. Если я, имея симптомы, но белорусская власть не говорит, есть ли у меня коронавирус, то я иду к друзьям, иду к знакомым. Если люди вокруг меня не знают, есть ли у меня коронавирус, они придут ко мне в гости. И также получат коронавирус. Когда люди не знают, чем они больны, то они разносят заразу.