Коронавирус в Британии: число погибших почти достигло трех тысяч

Коронавирус в Британии: число погибших почти достигло трех тысяч2
- 2.04.2020, 17:59
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За сутки умерли 569 человек.
Количество умерших от коронавируса в Великобритании выросло почти до 3 тысяч.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал британский Департамент здравоохранения и социальной помощи.
За сутки в Великобритании от коронавируса умерли 569 человек - на шесть больше, чем накануне. Это новый рекорд смертности в сутки. Общее количество жертв достигло 2921.
Число подтвержденных случаев коронавируса возросло до 33718. Это более чем на 4240 больше, чем накануне.
По состоянию на 9:00 утра 2 марта, тест на коронавирус в стране сдали почти 163 200 человек.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.
Сам Борис Джонсон тоже заболел - о положительном результате теста стало известно 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится в домашней самоизоляции.