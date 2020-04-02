Фотофакт: на блокпостах в Клецке появились «партизаны» 11 2.04.2020, 18:08

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Военнослужащие вместе с сотрудниками МЧС и милиционерами во время пандемии играли в «партизан».

В Клецке прошло командо-штабное учение территориальной обороны. Пресс-служба Минобороны сообщает, что призванные из запаса военнослужащие («партизаны») вместе с сотрудниками МЧС и милиционерами отрабатывали задачи по охране важных объектов. Также отрабатывалась борьба с «незаконными вооруженными формированиями». На въезде в город были построены блокпосты, на которых и закрепились «партизаны».

За учениями наблюдал начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-майор Александр Вольфович.