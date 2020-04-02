закрыть
2 апреля 2020, четверг, 20:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Фотофакт: на блокпостах в Клецке появились «партизаны»

11
  • 2.04.2020, 18:08
  • 6,795
Фотофакт: на блокпостах в Клецке появились «партизаны»

Военнослужащие вместе с сотрудниками МЧС и милиционерами во время пандемии играли в «партизан».

В Клецке прошло командо-штабное учение территориальной обороны. Пресс-служба Минобороны сообщает, что призванные из запаса военнослужащие («партизаны») вместе с сотрудниками МЧС и милиционерами отрабатывали задачи по охране важных объектов. Также отрабатывалась борьба с «незаконными вооруженными формированиями». На въезде в город были построены блокпосты, на которых и закрепились «партизаны».

За учениями наблюдал начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-майор Александр Вольфович.


популярное за неделю

Мнение

Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич