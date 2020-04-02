Песков ответил на планы Румаса 26 2.04.2020, 18:14

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Минск не сможет закупить у Москвы нефть по $4 за баррель без рыночного предложения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков нечасто реагирует на высказывания иностранных политиков. Но заявление премьер-министра Беларуси Сергея Румаса оказалось особым случаем.

С утра председатель Совета министров обрадовал соотечественников сообщением, что в апреле страна собирается купить 2 миллиона тонн российской нефти по 4 доллара за баррель. А уже днем Дмитрий Песков прокомментировал эти планы (цитируется по ТАСС):

– Это вопрос конъюнктуры рыночной. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура.

Намек очевиден: мы еще посмотрим – продавать белорусам нашу нефтюшку задешево или нет, пишет «Солидарность».

Тем временем цена российской нефти Urals 1 апреля опустилась до 10,54 доллара за баррель. Но это в Северо-Западной Европе. Для Беларуси с учетом меньших транспортных издержек Urals действительно может стоить около 4 долларов за баррель. Однако само озвучивание этой цены, похоже, так нервирует Кремль, что Песков в скрытой форме выразил недовольство словоохотливостью Румаса.