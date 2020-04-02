Видеофакт: в Минске забирают людей с коронавирусом 4 2.04.2020, 18:54

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Пациентов вывозят медики в защитных костюмах.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал два видео, на которых медики в защитных костюмах перевозят пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Минск. Первое видео снято сегодня в Республиканском научно-практическом центре пульманологии и фтизиатрии, второе - на улице Маяковского», - говорится в сообщении телеграм-канала.

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