Видеофакт: в Минске забирают людей с коронавирусом

Видеофакт: в Минске забирают людей с коронавирусом4
- 2.04.2020, 18:54
- 10,083
Пациентов вывозят медики в защитных костюмах.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал два видео, на которых медики в защитных костюмах перевозят пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Минск. Первое видео снято сегодня в Республиканском научно-практическом центре пульманологии и фтизиатрии, второе - на улице Маяковского», - говорится в сообщении телеграм-канала.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.