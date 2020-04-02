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Экс-посол Сербии в Беларуси: Страна при Лукашенко живет вне мира

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  • 2.04.2020, 19:01
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Экс-посол Сербии в Беларуси: Страна при Лукашенко живет вне мира
Сречко Джукич

Сречко Джукич не удивлен, что в Беларуси продолжаются спортивные соревнования.

Бывший посол Сербии в Минске Сречко Джукич, отвечая на вопрос о том, почему в Беларуси продолжаются хоккейные и футбольные соревнования, предположил, что все кроется в рекомендациях диктатора Беларуси Александра Лукашенко, который предложил своим соотечественникам пить водку, чтобы победить болезнь, поддерживая продолжение спортивных соревнований по всей стране, передает «Трибуна».

«В этом нет ничего необычного – так как Беларусь живет вне мира. Хотя он часто хвастается тем, что является географическим центром Европы, страна десятилетиями живет за пределами мира при Лукашенко», – сказал Джукич.

Беларусь является единственной страной Европы, где не отменен чемпионат по футболу, а также финальная серия Кубка по хоккею. На обоих турнирах не запрещен вход для зрителей.


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