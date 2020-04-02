«Лежал в Боровлянах, так там вообще…» 3 2.04.2020, 19:14

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Пациент с подозрением на коронавирус рассказал о ситуации в больницах Минска.

Пациент с подозрением на коронавирус, госпитализированный в Минском городском клиническом онкологическом диспансере делится в своем «Инстаграме» новостями из больницы. Также он снял несколько роликов, в которых рассказывает о ситуации в других учреждениях здравоохранения Минска, передает телеграм-канал «Баста!».

В видео - разговор между ним и новым пациентом, которого перевели в его палату.

- Забирайте колесницу. Тут хоть тепло.

- Да.

- Лежал в Боровлянах, так там вообще...

- А в Боровлянах, что там происходит?

- А там, народу...

- В смысле много? С этим вирусом? С подозрением?

- Конечно. Там народу - тьма.

- А чего вас сюда перевели?

- А спросить у их надо...

- А у вас подтвердили или нет?

- А я знаю?

- Не говорят ничего?

- Ничего ж не говорят.

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