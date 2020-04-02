«Лежал в Боровлянах, так там вообще…»3
- 2.04.2020, 19:14
- 8,334
Пациент с подозрением на коронавирус рассказал о ситуации в больницах Минска.
Пациент с подозрением на коронавирус, госпитализированный в Минском городском клиническом онкологическом диспансере делится в своем «Инстаграме» новостями из больницы. Также он снял несколько роликов, в которых рассказывает о ситуации в других учреждениях здравоохранения Минска, передает телеграм-канал «Баста!».
В видео - разговор между ним и новым пациентом, которого перевели в его палату.
- Забирайте колесницу. Тут хоть тепло.
- Да.
- Лежал в Боровлянах, так там вообще...
- А в Боровлянах, что там происходит?
- А там, народу...
- В смысле много? С этим вирусом? С подозрением?
- Конечно. Там народу - тьма.
- А чего вас сюда перевели?
- А спросить у их надо...
- А у вас подтвердили или нет?
- А я знаю?
- Не говорят ничего?
- Ничего ж не говорят.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.