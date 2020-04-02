Белорусский футболист Наумов: В Витебске ужас что творится 2 2.04.2020, 19:42

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Никита Наумов

Экс-игрок «Витебска» рассказал об обстановке в городе в связи с коронавирусом.

Защитник «Жетысу», экс-игрок «Витебска» Никита Наумов в интервью Tribuna.com рассказал об обстановке в городе в связи с ситуацией с коронавирусом.

– Как вообще обстановка в городе Талдыкорган?

– По сравнению, например, с тем, что творится в моем родном Витебске, здесь ситуация получше. В Витебске вообще сейчас беда. Из неофициальных источников поступает информация, что там ужас что творится. Просто никто публично это не разглашает. А в Талдыкоргане уже давно приняли правильные меры. Больше двух недель ситуация такая: из города выезжать нельзя, без масок в общественных местах появляться нежелательно. Больше того, даже в магазин не зайдешь, если на тебе нет маски.

Мы как-то поехали в магазин с вратарем команды, а он не взял с собой маску. Ехали, смеялись в машине. Приехали, он говорит: «Ну, а сейчас посмеемся». В смысле? Заходим в магазин, и так как он был без маски, его сразу же попросили покинуть помещение. То есть везде стоят люди, которые контролируют исполнение всех указаний. По городу ходят люди в камуфляже и обрабатывают улицы, различные объекты. Ездит машина и поливает дезинфицирующим средством дороги. Здесь такая обстановка, – сказал Наумов.