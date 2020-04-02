На базе в Новогорске прекратили все тренировки после обнаружения вируса 2.04.2020, 20:13

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База оставалась единственной в РФ, где спортсменам было разрешено проводить тренировки.

Все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули подмосковную базу «Новогорск» для самоизоляции по месту жительства. Об этом говорится в сообщении Министерства спорта, поступившем в РБК.

«В настоящий момент в УТЦ «Новогорск» прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дезинфекция помещений. Все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства. Все они не имели признаков наличия коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заразившегося коронавирусом спортсмена госпитализировали, тренера перевели в режим домашней самоизоляции.

На базе в Новогорске продолжает оставаться сборная России по художественной гимнастике. Каждого из членов команды полностью изолировали. Все они находятся под медицинским наблюдением.

В четверг президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила РБК, что на базе «Новогорск» зафиксировали два случая коронавируса. По ее словам, инфекцию выявили у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и у одного из атлетов команды.

Ранее директор базы «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что в учебно-тренировочном центре занимаются 122 спортсмена. Среди них — представители гимнастики и синхронного плавания.