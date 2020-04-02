Корабль ВМС Венесуэлы Naiguata потопил сам себя 10 2.04.2020, 20:20

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Корабль ВМС Венесуэлы пытался протаранить круизный лайнер под флагом Португалии в Карибском море.

Патрульный корабль ВМС Венесуэлы Naiguata ушел под воду после неудачной попытки протаранить круизный лайнер RCGS Resolute в Карибском море. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на The Drive.

Инцидент произошел неподалеку от острова Исла-ла-Тортуга. В результате него никто не пострадал, судно получило небольшие повреждения.

Naiguata приблизился к кораблю Resolute под флагом Португалии, который сделал остановку для планового техобслуживания двигателя. Венесуэла сочла нахождение лайнера в территориальных водах государства незаконным и приказала ему отплыть.

Из-за отсутствия должной реакции, судно Венесуэлы несколько раз выстрелило, а после попыталось протаранить Resolute. В результате нескольких ударов о лайнер судно ВМС Венесуэлы начало набирать воду и затонуло.