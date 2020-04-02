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«Баста!»: У сотрудницы Минского государственного дворца детей и молодежи подтвержден коронавирус

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  • 2.04.2020, 20:29
  • 2,682
«Баста!»: У сотрудницы Минского государственного дворца детей и молодежи подтвержден коронавирус

Женщину госпитализировали в понедельник.

Сотрудницу Минского государственного дворца детей и молодёжи госпитализировали в 4-ю больницу в понедельник, 30 марта. Сегодня, как сообщает источник телеграм-канала «Баста!», у нее подтвержден коронавирус.

Вчера и сегодня в дворце было очень много школьников, кружки и секции продолжают работать в обычном режиме.

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