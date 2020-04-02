Посольство Украины в США попросило у Илона Маска аппараты ИВЛ 3 2.04.2020, 20:43

Илон Маск

Ранее Илон Маск сам предложил нуждающимся странам аппараты ИВЛ.

Посольство Украины в США обратилось к основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить стране аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает liga.net.

“Украина - вторая по величине страна в Европе с населением около 40 млн человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству!” — говорится в ответе посольства на пост Маска в Twitter.

Ранее Илон Маск передал больницам США более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, и заявил, что может бесплатно разослать аппараты еще в те медзаведения мира, где есть "срочная необходимость" в них. Единственное ограничение - это должен быть регион доставки Tesla. Украина не входит в этот перечень.