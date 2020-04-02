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Народный карантин
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Председатель меджлиса Ирана подхватил коронавирус

  • 2.04.2020, 21:01
Председатель меджлиса Ирана подхватил коронавирус
Али Лариджани

Это не первый чиновник высокого уровня, который заразился в Иране.

Председатель меджлиса (иранского парламента) Али Лариджани подхватил коронавирус SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на власти страны передает агентство «Интерфакс».

Как Лариджани переносит вызванную коронавирусом болезнь COVID-19, не сообщается. Известно только, что его поместили в карантин. Он стал самым высокопоставленным чиновником в Исламской Республике, которого коснулась эпидемия.

В конце февраля стало известно, что положительный результат показал тест на коронавирус вице-президента по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

До этого о том же сообщили глава комитета по вопросам национальной безопасности меджлиса Моджтаба Зоннур и депутат Махмуд Садеки. Также заразился заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи.

Иран — один из мировых центров распространения пневмонии нового типа. По официальным данным, в стране выявлено 50,4 тысячи случаев заражения, 3160 пациентов погибли, 16,7 тысячи вылечились.


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