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Власти Индонезии освободили 18 тысяч заключенных

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  • 2.04.2020, 21:15
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Власти Индонезии освободили 18 тысяч заключенных

Правительство Индонезии заявило, что собирается освободить более 30 000 заключенных.

В Индонезии из мест лишения свободы было выпущено на свободу около 18 тысяч заключенных. На такие меры власть Индонезии пошла в попытке остановить распространения коронавируса COVID-19 в переполненных тюрьмах, сообщает zn.ua со ссылкой на AFP.

Правительство Индонезии заявило, что собирается освободить более 30 000 заключенных. По данным издания, тюрьмы в странах юго-восточной Азии уже страдают от антисанитарных условий и инфекционных заболеваний.

В распоряжение об освобождении вошли несовершеннолетние правонарушители и взрослые заключенные, отбывшие как минимум две трети своих сроков. Освобожденным было рекомендовано самостоятельно изолироваться дома в течение двух недель.

Фирдаус, рыбак, заключенный в тюрьму в 2017 году на острове Сулавеси за кражу золотого кольца, рассказал изданию, что с облегчением вышел на свободу.

"Я боялся заразиться в тюрьме, не говоря уже о том, что охранники приходят и уходят, поэтому мы не знаем, с кем они общались", сказал бывший заключенный.


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