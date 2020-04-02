В разгар пандемии начальник Витебского облздрава «ушел в отпуск» 40 2.04.2020, 21:26

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Юрий Деркач

Врачи в Витебске ранее сообщали, что ситуация в городе выходит из-под контроля.

В разгар пандемии коронавируса начальник Витебского облздрава Юрий Деркач ушёл в отпуск. Об этом «Еврорадио» рассказали в приёмной главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.

«Юрия Николаевича нет на месте, — рассказали там. — Он работает, но он в отпуске. Сейчас его заменяют его заместители Николай Каспирович и Людмила Ковалёва. Они на рабочем совещании».

По информации врачей из Витебска, в городе отмечается резкий рост числа заболевших коронавирусом.