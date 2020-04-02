В разгар пандемии начальник Витебского облздрава «ушел в отпуск»40
- 2.04.2020, 21:26
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Врачи в Витебске ранее сообщали, что ситуация в городе выходит из-под контроля.
В разгар пандемии коронавируса начальник Витебского облздрава Юрий Деркач ушёл в отпуск. Об этом «Еврорадио» рассказали в приёмной главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.
«Юрия Николаевича нет на месте, — рассказали там. — Он работает, но он в отпуске. Сейчас его заменяют его заместители Николай Каспирович и Людмила Ковалёва. Они на рабочем совещании».
По информации врачей из Витебска, в городе отмечается резкий рост числа заболевших коронавирусом.