В Столинском районе пациентов с коронавирусом госпитализировали с помощью милиции 5 2.04.2020, 21:53

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Мужчины отказывались ехать в брестскую больницу.

В Столинском районе пациента с коронавирусом помогла госпитализировать милиция. Как сообщает сайт polese.by, происшествие случилось 31 марта. Два жителя Столинщины контактировали с женщиной из другой области, в которой обнаружили COVID-19. К ним приехали, как и к ее контактам. Однако мужчины категорически отказались ехать в брестскую больницу. Тогда и подключились милиционеры.

Жителей Столинского района привезли в инфекционное отделение Брестской областной больницы. Анализ подтвердил наличие коронавируса у одного из них.