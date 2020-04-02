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Белорус про погранконтроль: Два часа ждали скорую вместе с возможным носителем коронавируса

  • 2.04.2020, 22:12
Белорус про погранконтроль: Два часа ждали скорую вместе с возможным носителем коронавируса
иллюстрационное Фото

В Беларуси до сих пор открыты границы.

Мужчина рассказал «Белсату», что не ожидал такого уровня опасности для пограничников и эпидемслужбы, а также условий «самоизоляции» в Беларуси.

Гродненец Павел М. постоянно проживает в Польше, работает, получает вид на жительство. Но во время пандемии работы стало ощутимо меньше, и поэтому Павел поехал домой.

– Польша закрылась на карантин – и правильно сделала, – говорит молодой мужчина. – Я решил на это время вернуться в Гродно, где мои родные, где всё близко и вообще спокойней. Через посольство Беларуси в Варшаве узнал, как можно выехать. Созвонился с турагентством, забронировал место в автобусе. И вот этими днями приехал на вокзал. Автобус, который следовал из Варшавы через Гродно в Минск, должен был собрать более 20 пассажиров, иначе бы мы не поехали. Всего было 35 человек, более половины — без масок. На погранпереходе Брузги с польской стороны проблем с выездом не было, только проверили документы. А вот на белорусской стороне в автобус сначала зашёл работник санэпидслужбы. Хоть он был в маске и перчатках, из одежды на нём была обычная рабочая роба с надписями. Инспектор раздал анкеты для заполнения — адрес регистрации, место работы и контактные телефоны – а также памятки с правилами поведения граждан на самоизоляции в Беларуси. Санинспектор предупредил пассажиров, что, приехав домой, они должны самоизолироваться на 14 дней, чтобы не разносить коронавирус.

– У вас брали анализы на COVID-19?

– Нет, но потом пришла ещё и женщина-санинспектор с лазерными термометрами, и они начали проверять у всех температуру. У двоих пассажиров — молодого парня и девушки — температура была повышенная. Их попросили пройти в специальную кабинку, где обычно паспортный контроль, а теперь помещение для санитарно-эпидемиологической службы. Через окно было видно, что им меряют температуру уже ртутными градусниками и прослушивают стетоскопами. Наверное, слушали, есть ли хрипы в лёгких. Девушку отпустили почти сразу, она прошла в автобус. А с парнем, похоже, была проблема, повышенная температура, что в это время может быть приметой и болезни, вызванной коронавирусом. Хотя вполне возможно, что этот пассажир просто простыл.

– Его сразу изолировали от вас?

– Нет, только одели маску на лицо — обычную медицинскую. Пустили без очереди на паспортный контроль, отдали паспорт, и он с санэпид-инспектором зашёл в автобус. Пока мы стояли на паспортном контроле, я надеялся, что парень только зашёл за своими вещами, но он не выходил. Как потом объяснил водитель, по правилам пассажир с температурой должен был дождаться белорусской скорой помощи вместе с нами, и мы не можем его оставить на границе и ехать дальше.

– Как отреагировали люди?

– Пассажиры в автобусе начали обсуждать, почему он не может остаться в кабинке санэпид-службы, почему они вообще не подготовлены к такому пациенту — и себя хорошо не обезопасили, и к нам в автобус человека с подозрением на коронавирус вернули. Скорую мы ждали где-то 2 часа. Один из пассажиров дозвонился на «номер доверия» медслужб — ему сказали, что «этот вызов не срочный, ожидайте». А время тянулось, и казалось, что мы стоим на границе вечность…

– Вы чувствовали себя в безопасности?

– Вирус есть вирус, он передаётся очень легко и быстро. И если с нами пассажир с температурой ехал 5 часов, то зачем подвергать опасности работников пограничной и медслужб? У них не было соответствующего оборудования и даже специальной комнаты, обтянутой полиэтиленом. Хотя дело не только в наших службах. Водителям польской автобусной фирмы тоже можно было бы выдать электронный дистанционный термометр, чтобы проверять состояние пассажиров перед посадкой. Как-то это всё сделано «для галочки». Также я бы хотел акцентировать внимание тех, кто собирается ехать в Беларусь из-за границы, чтобы принимали меры безопасности. Ведь мы же не знаем, с кем едем в автобусе в закрытом пространстве. Какие-то резиновые перчатки, маски должны быть с собой. И лучше, чтоб масок было побольше, на смену за несколько часов.

– А что с вопросом лично вашей самоизоляции по приезду?

– У меня сейчас прошёл второй день, я сижу дома. Пока никто не звонил, не проверял, выполняю ли я эти требования. Всё держится на честном слове. Отдельный вопрос вызывает памятка для граждан, выданная на границе. Там есть формулировки «режим самоизоляции необходимо выполнять для собственной безопасности и безопасности окружающих людей», «в случае самоизоляции вам необходимо оставаться дома, обеспечить себе доставку продуктов» и т. д. Есть описание, как проживать с другими людьми в одной квартире, как пользоваться масками. Это, конечно, полезно знать, но выполнять эти правила — моя обязанность или добрая воля? Не написано. Какая ответственность за неисполнение самоизоляции, я не знаю. Никакого контактного телефона или ссылки на более конкретные правила на памятке нет, только общая информация. Ну ладно, меня попросили посидеть дома — я сижу. Однако некоторые люди более безразличны к опасности коронавируса. А у кого-то работа, у кого-то дела – и что делать? Всё надо искать самим.


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