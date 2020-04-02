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В Британии рекордное суточное количество смертей от COVID-19

  • 2.04.2020, 22:04
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В Британии рекордное суточное количество смертей от COVID-19

Общее число смертей от коронавируса в стране достигло 2921.

За сутки в Великобритании из-за коронавируса скончались 569 человек - это самый высокий суточный показатель с начала вспышки заболевания в стране. Об этом сообщает Sky News в четверг, 2 апреля.

"В Великобритании умерли еще 569 людей, у которых оказалась положительной реакция на коронавирус, общее количество смертей возросло до 2921", - сказано в публикации.


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