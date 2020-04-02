Число жертв коронавируса в мире превысило 50 тысяч человек 2.04.2020, 22:14

Больше всего погибших насчитывается в Италии.

По состоянию на 20.30 2 апреля в мире от коронавируса умерли 50 230 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, передает gordonua.com.

Больше всего погибших насчитывается в Италии – 13 915, Испании – 10 003 и США – 5 316. В то же время, наибольшее количество заразившихся в Штатах – 226 374, Италии – 115 242 и Испании – 110 238.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.