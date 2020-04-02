L'Espresso: В Бергамо очереди из гробов 3 2.04.2020, 22:51

4,495

иллюстрационное Фото: Stock.Adobe.com

Итальянское СМИ рассказало о шокирующей ситуации в провинции.

Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso (перевод - ria.ru).

По ее словам, сотни жителей города умирают в одиночестве: из-за угрозы распространения инфекции близкие не могут подержать умирающих за руку и проводить их в последний путь.

"Они умирают, постоянно умирают, и я уже не знаю, куда класть тела", — рассказал изданию сотрудник похоронного бюро Джакомо Анджелони.

По словам медиков, пациенты продолжают поступать в больницы в невероятных количествах: порой за один день скорая помощь принимает до 70 человек.

"За четыре недели это уже начало напоминать массовое истребление: более шестисот человек в провинции Бергамо скончались из-за COVID-19, но подлинные цифры намного выше, их больше тысячи, ведь многие возвращаются домой, не сдав анализ на коронавирус", — пишет газета.

Несмотря на меры предосторожности, от COVID-19 также умирают врачи и священники, которые проходят утешать семьи погибших. Специалисты признаются, что не ожидали такого развития ситуации.

"Не знаю, продолжу ли я работать врачом, когда все это закончится. Только вчера я потеряла 20 пациентов, за один день. Я никогда не видела ничего подобного", — рассказала корреспонденту газеты врач одной из местных больниц.