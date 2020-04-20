Число умерших от коронавируса в США превысило 40 тысяч человек 20.04.2020, 7:35

Фото: Reuters

Заразившихся — свыше 755 тысяч.

Число умерших больных с коронавирусом в США превысило 40 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса, сообщает РБК.

Согласно его данным, в Соединенных Штатах скончались 40 461 человек, а число случаев заражения инфекцией превысило 755 тыс. США занимают первое место в мире по количеству заболевших.

На втором месте находится Испания (более 196 тыс.), а третью строчку занимает Италия (почти 179 тыс.). Россия в этом списке занимает десятое место, в стране зарегистрировали более 42 тыс. случаев заражения.

По данным Университета Хопкинса, в мире выявили свыше 2,39 млн заболевших и почти 165 тыс. умерли. Всемирная организация здравоохранения насчитала более 2,24 млн зараженных и свыше 152 тыс. скончавшихся.