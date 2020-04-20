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ВОЗ одобряет: как сделать антисептик своими руками

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  • 20.04.2020, 7:39
  • 2,646
ВОЗ одобряет: как сделать антисептик своими руками

Существует простой рецепт.

Для профилактики заболевания коронавирусом ВОЗ рекомендует чаще мыть руки и регулярно пользоваться антисептиками. Однако готовые удобные в применении гели постепенно исчезают с полок магазинов, пишет «Новое время».

Существует простой рецепт изготовления антисептика из копеечных ингредиентов, имеющихся в любой аптеке. Сделав этот гель, вы обеспечите себя и свою семью препаратом надолго, поскольку можете получить сразу литр этого ценного продукта.

Рецепт антисептика для рук в домашних условиях

Вам понадобится:

этиловый спирт — 833 мл

перекись водорода — 42 мл

глицерин — 15 мл

Смешайте ингредиенты, добавив немного дистиллированной или хотя бы просто кипяченой воды. Количество воды определите исходя из нужной консистенции.

Разлейте полученный раствор в несколько небольших емкостей, носите с собой и не забывайте регулярно пользоваться. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд, уделяя особое внимание области под ногтями.


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