Лектор общества «Знание» 5 Виктор Горбачев

20.04.2020, 7:50

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Виктор Горбачев

До тошноты уже.

Слушайте, ну это уже вообще! Даже и не знаю, что сказать.

Праздник. Пасха. Воскресенье. Каждый отмечает так, как сам для себя принял решение.

И тут на арену опять выскакивает "оно". Ну ладно, на арену цирка или трибуну дворца профсоюзов заскочил. Понятно. Или даже в одной из своих резиденций бы вещал. С этим все ясно и к этому не привыкать.

Но храм! Он выходит к алтарю и начинает выступать с политическим докладом. Учить и на путь истинный направлять. Очередную массовку миру показывать. Опять про заговоры мировые, про свой особенный путь в борьбе с невидимым и не летающим вирусом. И главное— про очередные свое выборы. "Победные и честные".

Опять же, подарки от себя и мальчика Коли за "свой личный" счет. Как бы за свой. Правда, где-то потерялись Витя с Димой сегодня? Может они с медицинскими "подарками" по больницам разъезжают и больным помогают?

Даже в такие праздники не дает покоя народу. Люди с Богом желают пообщаться. Кто как может и готов. И нате. Получите. "Пасхальный" доклад в храме. Политический доклад.

Понимаете? В храме! И в такой день.

Все перевернулось. И хоть кол на голове чеши. А оно про свое, про личное "кресло". До тошноты уже. Как пиявка. Хотя? О чем это я? Православный же атеист. Да и как ни как, лектор общества "Знание". Из биографии не выкинуть.

С праздником всех.

Виктор Горбачев, "Фейсбук"