«Гнать взашей его надо»: эмоциональное обращение витебчанки к белорусам 2 20.04.2020, 8:06

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ЕЛЕНА ЯНУШКОВСКАЯ

Пора стоять за себя.

Блогер из Витебская Елена Янушковская выступила с эмоциональным обращением к белорусам. В своем видео она прокомментировала сокращение общественного транспорта в Витебской области на фоне пандемии:

«У вас вообще там, товарищи, мозги есть? Что вы делаете? Витебск — это очаг заражения. Я не знаю, что тут творится, если психиатрическую больницу переделали под заразившихся коронавирусом. Вы нам сказки рассказываете, что у нас все хорошо и пошло на спад. Как это увязывается между собой?»

Также Елена Янушковская прокомментировала решение Лукашенко вернуть детей в школы:

«Как такое может быть? У нас что, дети не болеют? Дети не умирают, нет? А что же мы будет делать потом, когда наши дети начнут умирать?! Мы будем вас рвать на части. Готовьтесь, дорогие мои. Родители, ни в коем случае не отпускайте детей в школы, это большой риск для вас и старшего поколения. Думайте, нельзя так.

Лукашенко озвучил правду, что у нас дети на селе голодают. Он прикрывает свое решение, на котором стоит как дурак, тем, что детям на селе нечего есть. Мол, пусть хоть один раз в школе поедят. Люди, как это воспринимать? Да тут нужно в набат бить. Да тут гнать взашей его надо, как это можно терпеть? Вставать всем миром и гнать Лукашенко и его прихвостней вон. Дорогие мои, соберитесь уже, пора стоять за себя».