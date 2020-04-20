США выделят $300 миллиардов на поддержку малого бизнеса 2 20.04.2020, 8:42

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Спасение утопающих граждан дело рук сами понимаете кого. Это беспрецедентные меры.

Власти США в скором времени планируют выделить $300 млрд на поддержку предприятий малого бизнеса в связи с пандемией коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу американского Минфина Стивена Мнучина, пишет unian.net.

Министр выразил уверенность, что сенат утвердит соглашение о выделении такой финансовой помощи 20 апреля, а палата представителей, в свою очередь, сделает это уже на следующий день. (21 апреля. — прим.ред.).

Ранее американские власти ввели меры по стимулированию экономики США на $2 трлн из-за ситуации с COVID-19.