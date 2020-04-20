А что же власти? 6 Б. Павловский

20.04.2020, 8:38

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ФОТО: TUT.BY

Спасение утопающих граждан дело рук сами понимаете кого.

Если проводить параллели между фэнтези Джорджа Мартина «Игра престолов» и мировыми реалиями XXI века, можно с уверенностью сказать: Мартин был абсолютно прав. Все развивается точь-в-точь по описанному им сценарию. Помните сезон, где в игру внезапно вступают держатели золота? А теперь поставьте вместо золота нефть и вы увидите, как все совпадает. Как великие державы сражаются между собой, опираясь на поддержку государств нефтедобывающих. И у кого в запасе больше нефти, кто может одновременно играть на повышение и на понижение нефтяных котировок, у того в руках реальная власть... А в конце битва с мировым злом, с эпидемией, лишающей человека его облика. Неужели это именно то фэнтезийное пространство, в котором мы сейчас с вами находимся?

Можно, конечно, ставить вопрос и так: нашествие невидимой заразы стало настоящим испытанием не только для медиков, для ВОЗ и всех, кто давал клятву Гиппократа, но и для властных структур, вечных борцов идеологического фронта и прочих «слуг народа». Насколько они готовы принять вызов и следовать общепринятым нормам морали? Однако проблема тех, кого царь Давид именовал «властителями и судиями», состоит как раз в том, что они этими прописными истинами пренебрегают, считая, что не царское это дело.

Нынешняя пандемия (хоть для кого-то она по-прежнему все еще «так называемая») обнажила сильные и слабые стороны социальной реальности, в которой все мы существуем. Кажется очевидной и не подвергаемой сомнению аксиома: человеческая жизнь бесценна, «весь мир не стоит слезы младенца» и т.д. Врачи, медсестры, санитарки стараются, как могут, нивелировать последствия опасного вируса. Тысячи людей становятся волонтерами, готовы шить маски, разносить еду одиноким старикам и т.п. В такой ситуации говорить, что нас ждет в случае массовой безработицы, череды банкротств, перебоев с товарами, ростом преступности, вроде как-то неприлично. Мол, тут люди умирают, а вы все о деньгах...

Но увы. Они самые, медные, бумажные, пластиковые, даже виртуальные - неотъемлемая часть того пространства, которое мы называем бытием. А оно (правы были марксисты, черт возьми) все же во многом определяет наше сознание. Как бы цинично это ни звучало. Ибо просидев в самоизоляции без работы месяц-другой, проев все деньги и запасы, изрядно посадив здоровье и психику, наш тихий, «пямяркоуны» белорус, кажется, и вправду созреет до того, чтобы выпить чего-нибудь горячительного да прокатиться на тракторе. Если солярка еще останется. Словом, перспективы «посткоронного» синдрома весьма туманные, если не сказать мрачные.

А что же власти? Как они готовятся к новой волне кризиса? Похоже, как обычно в условиях нашей «уникальной модели» - серией магических актов, которые, по-видимому, должны поднять народный дух, добавить гражданам стойкости и веры в светлое будущее. В Минске готовят трибуну для проведения парада в честь 9 Мая. Руководство страны, вопреки мнению церкви, призывает православный люд прийти в храмы на Пасху. Ну, и разумеется, «святое» дело - субботник. Как же без него? Даже под угрозой эпидемии нельзя отказаться от ежегодного ритуала. Похоже, нет и намека на попытку изменить сценарий этого действа с учетом сложившейся ситуации. Например, направить энергию тех же волонтеров на пошив масок или иные полезные действия. Хотя для медиков самым полезным было бы, пожалуй, чтобы все остальное население не выходило на работу не только 25-го, но и 29-го, и 30 апреля - тогда девятидневные каникулы могли бы хоть как-то помочь в условиях надвигающегося пика заболеваемости.

Впрочем, социальные последствия пандемии не только у нас выглядят гораздо более масштабно, чем сама пандемия. Паника и жесткие карантинные меры загоняют мировую экономику в рецессию. Нагнетанию паники во многом способствует и сам характер западных обществ, привыкших к стабильному, предсказуемому и безопасному существованию. Западный обыватель напуган валом противоречивой и непроверяемой информации, и у него возникает закономерное желание «перебдеть». Со своей стороны, правительства, зависимые от общественного мнения, вынуждены реагировать на эти панические запросы и вводить жесткие карантинные меры. Как следствие, экономическая активность замирает, бизнес теряет прибыли, рабочие места сокращаются.

Очевидно, сейчас в мире действуют два подхода относительно пандемии. Один - условно «леволиберальный»: всем помочь, всех спасти, чего бы это ни стоило. Второй - условно попахивающий «социал-дарвинизмом», с упором на естественный отбор. Первый подход несколько идеалистичен, второй - прагматичен. Если победит последний, боюсь, прогнозы о скором наступлении «эры милосердия» так прогнозами и останутся. В Беларуси, как всегда, особый путь: вирус вроде бы есть, но он не так уж и страшен. Спасение утопающих граждан дело рук сами понимаете кого, а деньги и дальше будем тратить на всевозможные идеологические игрища и поддержку хронически убыточных госпредприятий. Факт, что экономический иммунитет страны обеспечивают вовсе не они, а люди, для власти, похоже, совсем не очевиден.

Впрочем, футуроги уже сегодня вторят Дональду Трампу и пророчат, что человеческих жертв от борьбы с коронавирусом может оказаться больше, чем от самого коронавируса. Так это или нет, вскоре узнаем. В любом случае, всех нас ожидают большие перемены. Как в экономике (судя по всему, пока явно не к лучшему), так и в общественном мировосприятии. Здесь, мне кажется, пандемия если не ликвидирует, то хоть на какое-то время отодвинет в сторону философию эгоцентризма и агрессивного нарцисизма. Ведь ситуация, когда стоит вопрос о сохранении жизней, как правило, отодвигает эти явления на второй план. С другой стороны, станут ли востребованы такие качества, как солидарность, отзывчивость, ощущение общности в процессе преодоления трудностей? Хотелось бы верить. Хотя опыт прошлых эпидемий и великих кризисов, увы, говорит об обратном. Знаете, мне очень понравилось вроде бы чисто медицинское, но на самом деле весьма глубокое по смыслу высказывание известного украинского врача Евгения Комаровского: «Если вы заболеете, вы не повторите судьбу Христа - шансов на воскрешение у вас нет... Сберегите себя для тех, кому вы дороги. Поберегите тех, кто дорог вам. Господь услышит вас, где бы вы ни были».

А еще, хотелось бы добавить: умывайте руки. Только в прямом смысле. А не в том, в котором это делал один очень известный чиновник Римской империи.

Б. Павловский, «Вечерний Брест»