Каким будет курс белорусского рубля через несколько недель? 8 20.04.2020, 8:47

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Cейчас для Нацбанка основной задачей является не чрезмерная поддержка курса белорусского рубля, а пополнение ЗВР.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля уменьшилась за неделю на 1,5%. Как долго будет укрепляться белорусский рубль?

Одна из основных причин роста белорусского рубля в том, что был «перелет» по локальному эпизоду девальвации национальной валюты, который сейчас компенсируется, и белорусский рубль восстанавливает свои позиции по отношению ко всем валютам, полагает финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast Александр Муха, пишет «Завтра твоей страны».

— Но это, скорее, локальное укрепление, связанное с тем, что на прошедшей неделе предложение иностранной валюты со стороны участников валютного рынка могло в определенной мере превышать спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка. Соответственно, у Нацбанка появилась дополнительная возможность несколько укрепить национальную валюту. Но сейчас для Нацбанка основной задачей является не чрезмерная поддержка курса белорусского рубля, а пополнение ЗВР.

Подозреваю, что на прошлой неделе регулятор пополнял золотовалютные резервы за счет чистой покупки иностранной валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже, возможно, и на межбанке, на внебиржевом рынке. В марте и, возможно, в начале апреля у Нацбанка были очень серьезные траты в обратном направлении, когда регулятор за счет чистой продажи иностранной валюты оказывал поддержку обменному курсу национальной валюты.

По оценкам, около полумиллиарда долларов в марте НБ продал на чистой основе, чтобы поддержать обменный курс белорусского рубля. Основным направлением продажи были банки, чтобы подкрепить обменные пункты банков для удовлетворения спроса на валюту со стороны физических лиц в безналичном сегменте, когда речь идет о конвертации рублевых счетов в валютные счета на чистой основе.

На прошлой неделе Нацбанк с учетом относительной стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке решал две основные задачи: локальное и разумное, с точки зрения НБ, укрепление национальной валюты и увеличение ЗВР за счет чистой покупки валюты на внутреннем валютном рынке в условиях состоявшегося резкого ухудшения доступа к международным финансовым рынкам для всех резидентов Беларуси, включая государство.

Я имею в виду отложенный выпуск тех же суверенных облигаций в марте этого года из-за повышения доходности по суверенным евробондам, что делало непривлекательным размещение нового выпуска еврооблигаций для правительства Беларуси. Поэтому в условиях сохраняющегося напряженного графика платежей по внешним и внутренним долговым обязательствам резидентов Беларуси, в первую очередь, государства, номинированных в иностранной валюте, а также в условиях ухудшившегося доступа к международным рынкам капитала такая тактика центрального банка выглядит вполне обоснованной и рациональной.

— Как долго будет наблюдаться такое укрепление белорусского рубля?

— Многое будет зависеть от того, как будут складываться внешние условия, в том числе и ситуация с распространением коронавируса. Я не ожидаю в ближайшие несколько недель чрезмерного укрепления белорусского рубля. Допускаю, что на каком-то отрезке курс может опуститься ниже 2,4 рубля за доллар, но более глубокому укреплению национальной валюты не даст состояться Нацбанк, который, по моему мнению, в текущих условиях предпочтет несколько пополнить золотовалютные резервы за счет чистой покупки валюты на внутреннем валютном рынке.

Если ситуация с коронавирусом улучшится, если упростится доступ к международным финансовым рынкам, в том числе и к выделению финансирования со стороны международных финансовых организаций, включая МВФ, то укрепление рубля может быть и большим. Но в ближайшие несколько недель об этом говорить не приходится. В то же время, я не ожидаю резкого снижения обменного курса белорусского рубля, поскольку все худшее, что могло произойти, уже произошло и учтено в динамике и ожиданиях в части обменного курса.