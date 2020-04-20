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Видеохит: Итальянские теннисистки сыграли партию на соседних крышах

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  • 20.04.2020, 8:52
  • 2,713
Видеохит: Итальянские теннисистки сыграли партию на соседних крышах

О девушках даже вышли сюжеты на телеканалах.

В итальянском городке Финале-Лигуре есть свой теннисный клуб, который, как и вся остальная Италия, ушел на карантин из-за эпидемии коронавируса, пишет «Медуза».

Но карантин — не повод прекращать тренировки, решили теннисистки Виттория Оливери и Карола Пессина — и сыграли партию на крышах соседних домов.

О девушках вышли сюжеты на телеканалах. В одном из них спортсменки поясняют, что тренеры присылают им задания для тренировок дома, но им очень хочется вернуться на площадку — так что теннисистки решили попробовать сыграть на таком «корте».


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