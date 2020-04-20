Бог подаст 5 Алексей Мельников

20.04.2020, 8:55

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Алексей Мельников

Крылатая фраза для властей, бросивших десятки миллионов своих граждан без поддержки.

Непасхально развалившись в кресле перед камином, всем своим видом показывая обедневшей России, свое богатство и благополучие, отдаление от людей, Путин объявил: «Все будет хорошо с Божьей помощью … Будьте счастливы и здоровы».

Это «отольется в граните» так же, как медведевское: «Денег нет, но вы держитесь».

Крылатая фраза для властей, бросивших десятки миллионов своих граждан без поддержки, заменивших системную программу поддержки экономики имитационными, недостаточными, провальными мерами и административной дурью. На нас не надейтесь, обращайтесь к Божьей помощи.

Путин говорит: «Мы внимательно анализируем опыт других стран … делаем то, что необходимо».

Опыт других стран известен.

Сравните сами, что делается в других странах и то, что делают российские власти. Вот подборка опыта других стран:

в Болгарии правительство выделило средства для компенсации 60% зарплаты работникам, временно оставшимся без работы;

в Дании государство взяло на себя 90% оплаты труда сотрудников компаний, оплату больничных, покрытие арендной платы и других постоянных издержек;

в Ирландии власти направили 2% от своего ВВП только на то, чтобы люди не потеряли регулярные заработки: субсидирование до 70% оклада работников на время пандемии, оплату больничного по 350 евро в неделю;

в Великобритании правительство объявило, что будет оплачивать 80% заработной платы работников в течение трех месяцев, установило налоговые каникулы и бесплатные гарантированные кредиты;

в Австралии пакет экономических мер содержит выделение субсидий для выплаты зарплат в объеме, соизмеримом с 6,7% от ВВП страны;

в Испании власти вводят безусловный базовый доход с предложением сохранить его и после завершения кризиса; ранее всем работникам, отправленным в отпуск без содержания, правительство гарантировало сохранение 70% от зарплаты.

Можно еще добавить новость начала апреля из не самой богатой в мире страны — Грузии (в передаче ТАСС):

«Правительство Грузии приняло решение покрыть расходы населения за свет, газ, воду и мусор в марте, апреле и мае в рамках экономической помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции».

Что на фоне опыта других стран, вы, граждане, видите от Путина и его подчиненных?

Что происходит с собранными вами через налоги триллионными общественными фондами?

Смысл послания Путина – на собранные вами деньги не надейтесь, они для своих. Вам – Бог подаст.

***

Вы не забыли, за кого вы голосовали на выборах последние 20 лет?

Помните, как сидели на протестных диванах в день выборов, отказавшись голосовать за альтернативу, помогая правящей мафии длить свое существование во власти?

Алексей Мельников, ЖЖ