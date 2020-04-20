Коронавирус в Столбцах: больница переполнена 3 20.04.2020, 9:17

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Ситуация в городе достаточно плачевная.

По-прежнему тяжелая ситуация с распространением коронавируса в Столбцах Минской области. О том, что происходит в городе, Telegram-каналу "Баста!" рассказали врач из центральной районной больницы и работник районного центра гигиены и эпидемиологии.

"Я уже переболела. Ситуация в городе у нас достаточно плачевная, очень много людей заболели. Не берут у многих тесты. Подтвержденных случаев тоже много. Райисполком обрабатывали.

Естественно, нам всем объявили, что это информация исключительно для служебного пользования. В общем, чего ждать дальше - мы пока не знаем. Верхушка знает, а мы, врачи, находимся в неведении. Мы видим, что происходит, но рассуждать на эту тему даже не можем. Дежурю на работе до двенадцати ночи завтра. И то, это в лучшем случае, думали что сутки будем, потому что очагов много и бригады просто не справляются", - рассказала на врач из центральной районной больницы города.

"В Столбцах только подтвержденных на вчерашний вечер 72 человека. Больница переполнена, все отделения переквалифицированы под инфекцию, даже педиатрия. Лежат в палатах, все в кучу.

Многих переводят в крайне тяжелом состоянии в другие города, часто на Минск. Многим просто даже не брали тесты. Уже есть две смерти. На самом деле, их, конечно в разы больше, но две – это те, которые подтвердили анализами.

Мы только за сегодня отработали восемь очагов, на некоторые не смогли просто попасть, некому открыть квартиры. Болеет жена замначальника ГАИ, в санстанции у пяти работников положительные тесты, многие уже переболели", - сообщает сотрудник районного центра гигиены и эпидемиологии.

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