Мы имеем право знать, что происходит в нашей стране 15 Ульяна Бобоед

20.04.2020, 9:41

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Фото: belta.by

Правдивые цифры по COVID-19 — вопрос нашей безопасности.

После того, как 17 апреля был зафиксирован рекордный прирост заболевших, Минздрав перестал сообщать общее количество случаев COVID-19 в нашей стране. Почему же нам так важна эта статистика?

За последние два месяца я не пропустила ни одного брифинга, ни одного стрима Минздрава, ни одного выступления Лукашенко или представителей ВОЗ по теме коронавируса. Это моя работа.

Я помню, когда внезапно поменялась риторика Минздрава, как чиновники заговорили ребусами, как перестали отвечать на запросы об информации и вот теперь пришли к тому, чтобы вообще не сообщать общее количество заболевших.

Я знаю, как часто на наши вопросы об актуальной статистике нам отвечали: «Что вам это даст? Зачем вам вообще эта информация?» Объясню.

В стране не закрыты границы, не введен карантин, не приостановлены массовые (например, спортивные) мероприятия, продолжается подготовка к параду, хотя COVID-19 добрался до армии, не приостановлена работа школ и детсадов (даже тех, которые стали очагами заражения), не ограничивается въезд-выезд в населенные пункты, где произошла вспышка пневмоний.

Все, что мы получаем, это рекомендации. Нам мягко рекомендовано носить маски, соблюдать дистанцию, не водить детей в школы в эпидемически неблагоприятных районах, не посещать места скопления людей, по возможности уйти на удаленку и обязательно мыть руки. «Вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь», — сказал вчера Лукашенко.

Но чтобы понимать, почему этим рекомендациям так важно следовать, какие жизненно важные решения принимать в своей семье, нам и нужна статистика и ее адекватный анализ.

Количество зараженных показывает, в какой точке мы находимся. Без этой цифры мы не осознаем, когда меры предосторожности в семье, на работе, в доме должны быть усилены, не узнаем, когда эпидемия пойдет на спад — и можно будет немного выдохнуть.

Ежесуточный прирост количества зараженных говорит нам о том, что к этим необязательным рекомендациям сейчас важно отнестись как никогда серьезно.

Если бы у нас была статистика по возрасту заболевших, мы могли бы узнать, что COVID-19 — болезнь не только пожилых. Ведь среди зараженных не одни пенсионеры, и молодежи не стоит вести себя беспечно. Есть такое понятие как онконастороженность, сейчас, видимо, должна быть и ковид-настороженность. Самое время отнестись внимательно к своему организму, не пропустить тревожный симптом (пневмония, кстати, может протекать и без высокой температуры) — реальная статистика как раз и помогла бы эту здравую настороженность нарастить.

Если бы у нас была статистика по возрасту умерших, мы бы знали, что умирают не только пожилые. Мы уже писали о том, что болезнь забрала 47-летнюю медсестру, 50-летнего фельшера. От коронавируса не умирают? А от чего? Чем опасен вирус, кроме пневмонии? Дает ли он осложнения на сердце, почки, другие органы? Данные по причинам смертности помогли бы понять, кто еще в группе риска.

Статистика заболевших по регионам помогла бы определить, где эпидемически неблагополучные районы, и решить, здесь детям можно идти в школу, а здесь — родителям и учителям нужно искать другие варианты: дистанционное обучение или индивидуальный план. Если бы мы понимали, где в данный момент зафиксирована вспышка, то могли бы решать, стоит ли ехать к родным на праздники и на Радуницу, покупать ли путевку в санаторий для родителей или все-таки самое разумное сейчас — оставаться дома.

А еще цифры в динамике хорошо показывают, какие меры работают, а какие — нет. Они могут рассказать, что изменится после Пасхи. И если покажут заметный рост заболевших, то может, уберегут нас от вспышки на Радуницу и майские. И только реальная статистика ответит на вопрос, правильным ли было решение вести детей в школу. И продемонстрирует, как мы выглядим на фоне стран, избравших другую тактику.

Лишив статистики, нас лишили возможности адекватно оценивать ситуацию и защищать свои семьи, принимая взвешенные решения. И это не вопрос политики, критики власти или государственной идеологии. Это самый важный вопрос — нашей безопасности. А правдивые цифры по COVID-19 — один из моментов, ее обеспечивающих.

Почему-то у нас принято говорить с людьми снисходительным тоном, мол, не вам решать, что сообщать, а что — нет. Но такого тона белорусы точно не заслужили. Нация во время пандемии показала себя с лучшей стороны: продемонстрировала солидарность, отсутствие паники, способность брать на себя ответственность. Как отметил министр здравоохранения, показатель социального дистанцирования в Беларуси сравним с европейскими странами, где карантин все-таки введен.

Мы заслужили, чтобы с нами говорили уважительно и честно. И имеем право знать, что происходит в нашей стране и как это повлияет на жизнь наших семей.

А пока мы лишь знаем, что в больницах 3538 человек c COVID-19, и что, по данным ВОЗ, 80% зараженных в специфических лечебных мероприятиях не нуждается. Значит ли это, что у нас в больницах, после выписки пациентов с легким течением COVID-19, остается всего 20% от общего числа инфицированных? В таком случае 100% — это больше 17,5 тысяч. Каждый ведь может считать так, как ему вздумается, правильно? Что правда, а что нет, мы, видимо, уже не узнаем.

Ульяна Бобоед, tut.by