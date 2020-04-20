Коронавирус: Турция опередила Китай по количеству зараженных 20.04.2020, 9:54

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Только за последние 24 часа было зарегистрировано 3977 новых случаев заражения.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру, охватывая новые страны. Пока наибольшее число заболевших в странах Западной Европы и США, но все больше инфицированных становится и в Турции, сообщает BBC.

Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что в стране к воскресенью было поставлено более 86,3 тыс. диагнозов, это больше чем, согласно официальным данным, заболело в Китае за все время пандемии.

Только за последние 24 часа в Турции было зарегистрировано 3977 новых случаев заражения и 127 летальных исходов, а в целом за время пандемии от коронавируса в стране умерло уже 2017 человек.

О первом больном в Турции сообщили лишь 10 марта, однако с тех пор инфекция быстро распространялась, и сейчас страна занимает седьмое место в мире по числу зараженных. Анализы на коронавирус в Турции прошли 634 тыс. человек.