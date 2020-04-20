Правительство проиграло битву с инфляцией досрочно 3 20.04.2020, 9:56

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Рост цен в текущем году существенно превысит прогнозируемый уровень.

В первом квартале цены на потребительском рынке ускорились не только в Беларуси, но и в других странах ЕАЭС. В нашей стране инфляция оказалась примерно вдвое выше того уровня, который ожидали власти, пишет сайт naviny.by. Насколько вырастут цены по итогам всего года?

Станут ли власти сдерживать инфляцию?

За первый квартал инфляция составила 2,7% при официальном годовом прогнозе властей 5%.

Ускорение темпов роста потребительских цен произошло в январе-марте не только в Беларуси, но и в других странах ЕАЭС. В частности, в России потребительские цены в марте выросли на 0,6% против 0,3% в феврале. В Казахстане мартовская инфляция составила 0,9% против 0,6% в феврале.

Основные факторы, которые раскрутили потребительские цены в первом квартале, — рост курсов иностранных валют и повышенный спрос на отдельные потребительские товары.

Представители коммерческих банков полагают, что наряду с проинфляционными в этом году будут иметь место и дезинфляционные факторы, которые охладят потребительский рынок.

«Внутренний рынок сейчас схлопывается, так как покупательная способность зарплат снизилась, люди стали экономить, будут меньше брать кредитов, поскольку есть риск потерять работу и к тому же ставки по кредитам поднялись. Соответственно, внутренний спрос снизится, и ожидать чересчур высокую инфляцию в этом году не стоит», — подчеркнул представитель одного из коммерческих банков.

По мнению экспертов, в нынешней ситуации от Нацбанка не стоит ожидать ни существенного ужесточения денежно-кредитной политики, ни существенного смягчения монетарной политики. Хотя, к слову, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в апреле призвал центральные банки стран ЕАЭС позаботиться об экономике и намекнул на необходимость смягчения денежно-кредитной политики.

«Девальвированы нацвалюты, многие предприятия оказались в непростой ситуации, и нужно выработать нестандартные меры, которые, может быть, скажутся и на уровне золотовалютных резервов, и на инфляции, но самое главное сейчас — сохранить субъекты хозяйствования», — подчеркнул Мясникович.

В этой связи он отметил, что «центральные банки могли бы своими инструментами улучшить положение дел в экономике».

Однако вряд ли денежные власти Беларуси воспользуются советом Михаила Мясниковича (в прошлом, кстати, главы белорусского правительства) и пойдут, например, на значимое смягчение монетарной политики для поддержки экономики.

«Что значит в Беларуси простимулировать экономику? Помогать предприятиям эмиссионными деньгами? В условиях сжатия спроса во всем мире такой подход чреват увеличением складских запасов. Простимулировать внутренний спрос? Так тогда эти деньги окажутся на валютном и потребительском рынке с соответствующими последствиями для инфляции», — подчеркнул в беседе с корреспондентом эксперт в финансовых кругах.

Ужесточение денежно-кредитной политики сейчас также маловероятно ввиду того, что белорусские предприятия оказались и без того в сложной ситуации, и борьба с инфляцией за счет повышения процентных ставок может увеличить кредитную нагрузку на субъекты хозяйствования.

«Вероятность сценария ужесточения денежно-кредитной политики, как реакция на рост инфляции, не является стопроцентной в нынешней ситуации», — полагает эксперт в финансовых кругах.

Белорусские власти в последние недели пытались сдерживать инфляцию не монетарными, а административными методами. Повсеместный контроль за ценами правительство ввело с 1 апреля, но на минувшей неделе после многочисленных жалоб бизнеса смягчило ценовое регулирование.

Насколько вырастут цены в 2020 году?

Финансовые аналитики, а также представители белорусских банков, сходятся во мнении, что вне зависимости от методов ценового регулирования инфляция в этом году превысит прогнозируемый уровень — 5%.

Вопрос лишь, на какую именно величину инфляция окажется выше официального ориентира.

«Про удержание инфляции в пределах 5% в этом году можно уже забыть. Это официальный прогноз, который был определен в прошлом году, и не предполагал ни глобального экономического кризиса, ни пандемии, ни резких скачков на валютном рынке», — подчеркнул в комментарии старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По его мнению, в этом году инфляция будет выше официальной прогнозируемой, но не станет слишком высокой. «С учетом сегодняшних тенденций можно предположить, что потребительские цены в 2020 году вырастут на 8-12%», — считает Иосуб.

Схожих оценок придерживаются и другие финансовые аналитики.

«По итогам апреля инфляция в годовом выражении уже превысит 5%, а по итогам года можно предположить, что потребительские цены вырастут до 10%», — полагает финансовый аналитик Александр Муха.

По мнению экономиста, инфляция в 2020 году будет выше, чем ожидалось, поскольку произошел сильный скачок курса на валютном рынке, который с течением времени выльется в более высокую инфляцию.

«Снижение покупательной способности белорусских зарплат будет сдерживать инфляцию, снизится спрос на непродовольственные товары. Фактический уровень потребительских цен, который сложится в этом году, во многом будет зависеть от урожая и цен на продовольствие», — прогнозирует Муха.

Независимые эксперты предполагают, что в текущем году основное внимание Нацбанк будет уделять не столько инфляции, сколько вопросам финансовой стабильности.

МВФ ожидает, что белорусская экономика в текущем году может сократиться на 6%, и на этом фоне могут обостриться кредитные риски, которых окажут негативное влияние на финансовую устойчивость банков.

«Нацбанк в этом году будет больше внимание уделять финансовой стабильности, гораздо больше, чем инфляции, и, если понадобится, в ручном режиме решать проблемы крупных предприятий и банков, чтобы не допустить угроз финансовой стабильности», — предполагает Муха.

По мнению экспертов, в условиях глобального экономического кризиса низкая инфляция — не ключевая задача центрального банка.

«На фоне тех проблем, которые возникли для финансовой стабильности в стране, вопрос инфляции — не ключевой. Произошел глобальный кризис, и это дает индульгенцию Нацбанку на неисполнение цели по инфляции», — резюмировал Вадим Иосуб.