Трамп заявил, что Ким Чен Ын прислал ему «хорошее письмо» 4 20.04.2020, 10:08

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Фото: AFP

В северокорейском МИД заявили, что никакого письма не было.

Министерство иностранных дел Северной Кореи опровергло слова президента США Дональда Трампа о том, что он получил "хорошее письмо" от руководителя КНДР Ким Чен Ына, пишет "Гордон".

Заявление внешнеполитического ведомства КНДР опубликовано на сайте государственного информагентства Северной Кореи ЦТАК.

"Возможно, он ссылался на письма, которыми [лидеры США и Северной Кореи] обменивались в прошлом, мы не уверены. Но в последнее время никаких писем президенту США высшим руководством КНДР не направлялось", – заявили в министерстве.

О получении "хорошего письма" от Ким Чен Ына Трамп заявил на брифинге 18 апреля, отвечая на вопрос о взаимоотношениях США и Северной Кореи, пишет Associated Press. Американский президент, в частности, сказал, что, если бы его не избрали, сейчас США были бы в состоянии войны с КНДР. Но благодаря его политике, уверен Трамп, у США и Северной Кореи "все хорошо".