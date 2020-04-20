Ученые придумали, как ослабить тягу к спиртному 7 20.04.2020, 10:12

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Это можно сделать на уровне нейрофизиологии.

Несмотря на глобальные масштабы проблемы пьянства, многие нейрофизиологические механизмы этого пагубного пристрастия до сих пор не установлены, и изучение их продолжается. Одними из главных объектов таких исследований выступают каппа-опиоидные рецепторы (KOR) центральной нервной системы. Как и прочие опиоидные рецепторы, они участвуют в регулировании болевых ощущений и тесно вовлечены в развитие зависимостей, пишет Naked science.

В отличие от большинства опиоидных рецепторов, стимуляция KOR вызывает не эйфорию, а совершенно противоположные переживания дисфории: мрачность, раздражительность, тревогу. Недаром иногда их называют «системой антивознаграждения» нашего мозга. Показано, что высокая активность KOR ослабляет положительные эффекты приема алкоголя и наркотиков, что может приводить и к снижению их потребления.

Однако команда профессора Медицинского университета Южной Каролины Говарда Бекера (Howard Becker) обнаружила, что это действие проявляется вовсе не так однозначно. Эксперименты на лабораторных животных показали, что подавление действия KOR в определенных областях мозга ведет к снижению их тяги к спиртному. О своей работе ученые рассказывают в статье, опубликованной в журнале Neuropharmacology.

Исследователи сосредоточились на небольшой части промежуточного мозга — ядре ложа конечной полоски, которое связывает миндалевидное тело с гипоталамусом. Здесь содержится особенно большое количество рецепторов KOR, и эксперименты с животными моделями показали, что блокирование их активности ослабляло неуемную тягу к спиртному. Любопытно, что полностью они не «бросали», но переходили к более умеренному потреблению — что, по словам исследователей, «эквивалентно бокалу вина за ужином вместо целой бутылки».

«Пока мы в точности не знаем, почему так происходит, — поясняют ученые. — Но мы знаем, что KOR играют важную роль в развитии негативного эмоционального состояния, которое стимулирует стремление выпить у зависимых от алкоголя людей». Предполагается, что подавление активности KOR в ядре конечной полоски у мышей снижало их тревожность и стрессированность, что, в свою очередь, ведет к ослабленной тяге к спиртному.