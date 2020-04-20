Тот станет всем 3 Андрей Никулин

20.04.2020, 10:26

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Андрей Никулин

Власть не соответствует новому времени и новым вызовам.

Мария-Антуанетта никогда не говорила про пирожные вместо хлеба, нечто подобное сказала ее тетка, дочь Людовика 15-го - нет мяса, ешьте паштет. И вообще Людовик 16-й со своей женой были очень неплохими и мягкими правителями, на фоне остальных королей Франции, но времена изменились. То, за что их за полвека до 1789-го года носили бы на руках восхищенные толпы народа казалось в новую эпоху невыносимо тягостным, диким и устаревшим. Монархи пытались соответствовать новым настроениям, но переродиться и перестроиться не смогли.

Те меры, которые еще пару лет назад воспринимались бы на-ура - разовые подачки пенсионерам, рост пособий по безработице, детских выплат, косметическая, но достаточно существенная налоговая коррекция, льготы по аренде и отсрочки по платежам смотрится сейчас категорически несоответствующим сложности и критичности момента и выглядит, как жалкие унизительные крохи.

Так же, как французские монархи нынешние власти не могут и не хотят ни понять, ни приспособиться, ни забыть и простить.

Каждое движение, каждая новая льгота или выплата успевают устареть еще до их воплощения на бумаге, не то, что в реальной жизни. В ситуации, когда промедление подобно смерти, смерти людей и экономики, мы видим, как правители бессовестно затягивают с действиями, трясясь за бюджеты и резервы, которые многие из них, подозреваю, считают уже своею частной собственностью.

Власть не соответствует новому времени и новым вызовам.

В завершение хочется напомнить слова другого деятеля французской революции, аббата Сийеса:

"1) Что такое третье сословие? - Все.

2) Чем оно было до сих пор в политическом отношении? - Ничем.

3) Чем оно желает быть? - Чем-нибудь."

Вот так, со сравнительно мягких требований и начиналось революционное движение. Усилили же его и превратили в бурю именно косность и непонимание оппонентов, вкупе с несуществующими фразами про "пирожные" и вполне реальными словами дижонского коменданта - "на дворе апрель, трава уже подросла - идите и ешьте ее"...

Мы - третье сословие, являемся всем и станем тоже всем, наши учителя и надсмотрщики вынуждают нас к этому. Какую бы цену не пришлось заплатить, вынуждает нас к этому момент и история, которая не терпит троечников и плохих учеников.

Андрей Никулин, Facebook