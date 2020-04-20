Родители молодцы: в белорусских школах отсутствуют до 90% учащихся 67 20.04.2020, 11:26

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Родители бойкотируют решение Лукашенко о возобновлении учебного процесса.

Информация от читателей Telegram-канала «Беларусь головного мозга» про наполняемость сегодня в школах:

«Добрый день. Работаю учителем. Лично из моего класса не было никого. На что директор сказал, что останусь без зарплаты. Напугал типа. У коллег 5-10 максимум. А потом скажут, что пришли 60 % учащихся. Но тут даже и 40 нету».

«Работаю учителем, детей почти нет, 1-8 человек максимум в началке, а это самое огромное по наполняемости звено! Журналы заполнять не разрешают. Думаю, завтра будет ещё меньше. Страна для жизни!»

«Добрый день. У меня ребенок в 3 классе. Из 26 человек вчера в школу собирались вести своих детей только трое. Сегодня уже двое».

«Здравствуйте. Моя мама работает учителем, у них в школе в некоторых классах детей нет вообще, в некоторых до 5 человек. 60%-это очень заниженная оценка, скорее нет 80-90% учащихся».

Напомним, Лукашенко заявил, что в Беларуси с 20 апреля возобновляется учебный процесс.