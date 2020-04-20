Британский парламент впервые за 700-летнюю историю проведет виртуальное заседание 1 20.04.2020, 11:27

Британский парламент продолжал работать даже во время обеих мировых войн.

Нижняя палата британского парламента – Палата общин – на этой неделе проведет заседание в онлайн-режиме, сообщили на ее сайте 16 апреля, передает gordonua.com.

В заявлении это заседание названо историческим, поскольку из-за пандемии коронавируса впервые в 700-летней истории Палаты общин депутаты будут задавать министрам вопросы виртуально – с помощью приложения Zoom.

Ожидается, что онлайн в работе парламента примут участие до 120 из 650 членов Палаты общин, еще 50 депутатов смогут находиться в зале заседания, придерживаясь правила социального дистанцирования.

В зале заседаний установят несколько экранов, чтобы спикер и члены парламента, которые будут присутствовать в помещении, могли видеть своих виртуальных коллег.

"Я не хочу, чтобы члены и сотрудники Палаты общин подвергали себя риску", – объяснил спикер Палаты общин Линдси Хойл необходимость изменения формата работы.

Газета The Guardian сообщила, что новую схему окончательно одобрят 21 апреля, когда Палата общин вернется после перерыва к работе. Уже 22 марта парламентарии могут заслушать премьера в режиме онлайн.

В таком формате, как отметила "Русская служба BBС", депутаты пока еженедельно смогут слушать только отчеты правительства и задавать ему вопросы. Как организовать полноценную работу парламента в удаленном режиме, руководство Палаты общин еще не придумало.

Телерадиокомпания сообщила, что в целом работа британского парламента неплохо оцифрована, но голосование в Палате общин проводится древним способом: депутаты проходят через два фойе – фойе "за" и фойе "против" – по бокам от главного зала заседаний, и клерки считают их по головам.

Британский парламент ушел на карантин 25 марта. Это тоже было историческим событием, отметила BBС. За 300 лет регулярных заседаний он прерывал работу только на обычные каникулы, в период выборов и для подготовки программы правительства. Британский парламент продолжал работать даже во время обеих мировых войн.

Британия занимает шестое место в мире по числу инфицированных и пятое – по числу жертв эпидемии. По состоянию на вечер 19 апреля в Британии коронавирусом заразилось не менее 120 067 человек, из них 16 060 погибли.