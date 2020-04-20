В Горецкой колонии вспыхнул коронавирус 3 20.04.2020, 12:26

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Колонию закрыли на карантин.

Поступило несколько сообщений из Горок Могилевской области. Читатели Telegram-канала "Баста!" пишут о том, что в исправительной колонии №16 обнаружен коронавирус.

"Горки, ИК-16, 18 апреля в 20.40 "скорая" забрала осужденного. Его вывели в маске и увезли в больницу", - сообщает подписчик.

"Из исправительной колонии №16 забирали двоих человек, работников. По заключенным информации очень мало, но то, что зараженные тоже есть – это факт. Об этом сами сотрудники говорят. У всех, конечно же, ОРВИ. Колония на карантине, передачи, свидания запрещены", - пишет житель Горок.

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