Washington Examiner: Настало ли в России время для новой революции? 3 20.04.2020, 12:26

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Фото: Reuters

Российское правительство неумышленно выработало рецепт революции у себя в стране.

Не сумев избежать разрушительных последствий пандемии коронавируса, Владимир Путин может столкнуться сейчас с настоящим бунтом общественности на фоне снижения нефтяных доходов, истощения бюджетов, невыполнения социальных обязательств и роста отчуждения обедневших регионов от Москвы, пишет Януш Бугайски в статье для Washington Examiner (перевод - inosmi.ru).

Ни разу за все 20 лет своей безраздельной власти Путин не сталкивался с таким количеством кризисов в один момент, усугубленных его собственными политическими ошибками.

Российская экономика уже демонстрировала признаки проседания еще до начала пандемии и глобальной депрессии. Международные финансовые санкции в отношении российских компаний, вовлеченных в военные действия против Украины и подрыв западных демократий, сыграли свою роль в этом спаде, но именно чрезмерный расчет Москвы на энергетический экспорт спровоцировал еще большую катастрофу.

Решение Москвы сорвать картельный договор ОПЕК+ с Саудовской Аравией в момент снижения глобального спроса на нефть нанес серьезный удар по ее собственным интересам.

Стоимость нефтяного сырья снизилась более чем на 60% в результате ценового противостояния между Россией и Саудовской Аравией, а также международного экономического спада, вызванного пандемией. Россия находится в большой зависимости от нефтяных доходов, так как ее бюджет рассчитывается, отталкиваясь от цены в 42 доллара за баррель. При падении ниже этого уровня Россия окажется неспособна сбалансировать свой бюджет и увеличить социальную поддержку растущему количеству бедных семей, несмотря на данные Путиным в январе обещания осуществить эту задачу. Нынешняя цена на нефть колеблется между 20 и 30 долларами за баррель, а это означает, что ближайшее будущее значительного большинства российского населения представляется мрачным.

В разгар экономических потрясений худший момент для запланированного Путиным референдума, направленного на обеспечение легитимности его бессрочного правления, трудно себе представить. Голосование 22 апреля было отменено из-за распространения вируса, и у растерянных и напуганных граждан возникает все больше сомнений относительно авторитета и компетентности Путина.

Планировавшееся 9 мая празднование Дня Победы во Второй мировой войне представляется очередным фиаско.

В отличие от коммунистов, обещавших массам светлое будущее, пропагандисты Кремля способны предложить населению лишь славное прошлое, развивая искаженную версию российской истории. Путин намеревался пригласить крупнейших мировых лидеров в Москву на торжество в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Цель состояла в том, чтобы представить Россию спасительницей Европы от немецкого фашизма, скрыв советско-нацистское сотрудничество, которое привело к разрушительным последствиям в Европе. Пандемия нанесла очевидное поражение военному параду Путина и лишь выявила его искажение истории.

Несмотря на то, что подобные Путину диктаторы неизменно стремятся отвлечь общественность иностранными войнами, последние исследования показывают, что русские меньше поддерживают агрессивную внешнюю политику в условиях проседающей экономики. Москва уже не способна обмануть массы при ухудшении условий жизни и разрушении системы здравоохранения в разгар пандемии. Хотя эпицентром эпидемии является Москва, по всей стране повышается уровень заражения, и даже Китай теперь столкнулся с угрозой, исходящей от граждан, работавших в России и возвращающихся на родину.

Чтобы отвлечь недовольство общественности, путинские чиновники пытались переложить ответственность за решение вопросов, связанных с пандемией, на местных губернаторов в российских регионах. Однако это может сработать против Путина, если смесь экономического и политического негодования, массовых страхов и некомпетентности властей станет взрывоопасной.

Кремль переложил ответственность на регионы за проведение анализов на вирус и обеспечение доступа к медицинскому обслуживанию. Однако даже если Москва использует свои финансовые резервы, регионы вряд ли получат столь отчаянно необходимое им финансирование для урегулирования кризиса в области здравоохранения. По подсчетам Кремля общественность окажется достаточно доверчива, чтобы винить во всем местную, а не центральную власть. Однако именно Москву будут расценивать как источник пандемии и главного бенефициара государственной помощи.

Беспокойство в регионах основано на накопившемся недовольстве, в том числе экономическим спадом, коррупцией чиновников, эксплуатацией региональных ресурсов и угрозами упразднения или слияния федеральных подразделений. Федеральная структура прежде всего выгодна узкому кругу элиты политической полиции, бюрократов, олигархов и назначенных Кремлем губернаторов. Москва извлекает максимальное количество ресурсов из регионов с минимальными инвестициями в рушащуюся местную инфраструктуру.

Этот ложный федерализм становится все более неуправляемым, и уровень общественного сопротивления растет.

Какую именно форму обретет грядущая революция в России, зависит от степени местного негодования против чиновников, роли региональных властей и уровня государственных репрессий. Сталин, возможно, является путинским героем, но, в отличие от своего советского предшественника, Путин просто не обладает потенциалом и беспощадностью для осуществления массового террора и убийства или заключения в тюрьмы миллионов граждан страны. Едва общественность почувствует слабость и смятение во властных кругах Москвы, шлюзы будут открыты для альтернатив.