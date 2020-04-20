Цена на золото упала 20.04.2020, 12:43

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Золото дешевеет из-за роста доллара на фоне сомнений в плане перезапуска экономики США.

Цена на золото упала до более чем недельного минимума в понедельник, поскольку доллар укрепился на фоне сомнений в планах США вновь открыть крупнейшую экономику мира, в то время как пандемия коронавируса не демонстрирует признаков ослабления, пишет Reuters.

Спотовая цена на золото снизилась на 0,37% до $1.677,89 за тройскую унцию к 12:00 по Минску, ранее достигнув самого низкого уровня с 9 апреля. В пятницу цена упала примерно на 2% на фоне надежд на то, что экономика США может вскоре вновь открыться.

“Снижение оптимизма (относительно перспектив роста) — это фактор, который обычно должен поддерживать цены на золото, но сейчас мы этого не видим”, - сказал Майкл Маккарти из CMC Markets.

“Это может быть связано с укреплением доллара США, который не особенно сильно продвинулся, но растет”.

Доллар немного вырос в понедельник на фоне усиливающихся опасений о глобальном замедлении экономики.

Протесты из-за режима самоизоляции прошли в воскресенье в ряде американских штатов, в то время как губернаторы оспорили утверждения президента США Дональда Трампа о том, что у них достаточно тестов на новый коронавирус и что они должны быстро перезапустить свою экономику.

Палладий подорожал на 1,98% до $2.199,83 за унцию, платина - на 0,59% до $779,81, в то время как серебро стабилизировалось на уровне $15,18.