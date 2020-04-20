Коронавирус распространяется на БелАЗ: есть умершие 3 20.04.2020, 12:55

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Очень много работников обращаются в медпункт с температурой.

Читатели Telegram-канала "Баста!" сообщают о случаях заражения COVID-19 на Белорусском автомобильном заводе в Жодино Минской области.

"Сотни работников Белорусского автомобильного завода - на больничном, это официально. ОРВИ, пневмонии, все как обычно. Глава профсоюза уже две недели с температурой 39", - пишет житель Жодино.

"У нас 15 человек забирали с подозрением на коронавирус. На заводе очень много с температурой обращаются в медпункт", - пишет сотрудник БелАЗа.

"На БелАЗе забирали с подозрением на коронавирус работников из цеха гидротрасмиссий и из стройкомплекса", - пишет еще один сотрудник предприятия.

"Знаю, что в автоматном цеху десятки больных, одна смерть. В инструментальном есть, зараженные, транспортном", - сообщает жительница Жодино.

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