Белорусы для эвакуации из зарубежья будут оплачивать билет и бюджетные затраты на рейс 1 20.04.2020, 13:01

Правительство Беларуси решило не помогать своим гражданам за границей.

Правительство Беларуси своим постановлением N240 утвердило порядок возмещения затрат на организацию эвакуационных рейсов: эвакуируемым придется заранее оплатить билет, а после эвакуации - еще и бюджетные затраты на рейс, пишет interfax.by.

Согласно постановлению эвакуация белорусов из зарубежных стран будет осуществляться на основании договора перевозки (электронного билета) – по предварительной оплате и уведомления о размере подлежащих возмещению бюджетных средств, затраченных на выполнение эвакуационного рейса – без предварительной оплаты.

Авиакомпания "Белавиа" рассчитывает планируемые затраты на организацию эвакуационного рейса в белорусских рублях с учетом рентабельности 3% и размещает соответствующее уведомление на сайте.

Заполнение формы уведомления в электронном виде является подтверждением согласия с его условиями. Фактами оказания услуги по перевозке являются прибытие гражданина Беларуси на рейс и его доставка в место назначения.

Постановлением министерству иностранных дел совместно с министерством транспорта и коммуникаций поручено оперативно вносить в Совет министров предложения об эвакуации граждан Беларуси из иностранных государств с особо напряженной эвакуационной обстановкой.